'Felipe VI' 'denuncia' que ha perdido a su padre: "Le perdimos la pista cuando pidió de postre tarta al whisky"

El Gran Wyoming y Dani Mateo se convierten en sus versiones más distinguidas, Wyoming Fitz Stuart y Dani Ruiz Mateos, para celebrar una edición especial de 'Los Aristorrancios' con motivo del 50 aniversario de la monarquía en nuestro país.

El gran duque de Wyoming Fitz-Stuart y Daniel Ruiz Mateos del Condado del Alto Hospitalet vuelven a El Intermedio y, en esta ocasión, los colaboradores más distinguidos lo hacen para hablar sobre el 50 aniversario de la monarquía en nuestro país.

Daniel cuenta que llevan desde el viernes en el palacio del Pardo celebrando "las bodas de oro de la corona". "Por primera vez en dos años la Familia Real se ha reunido al completo", explica. Al acto privado también ha acudido el rey Juan Carlos I, que se ha visto con la reina Letizia después de haberla criticado en sus memorias.

"Si fuera Juan Carlos habría ido a palacio con armadura, por si en vez de un toisón me cae un hostión", comenta Ruiz Mateos. Wyoming Fitz-Stuart añade que este ha sido el único acto al que ha podidos asistir el emérito, algo que le ha molestado. En su círculo cercano, cuentan que este dijo: "Es ridículo que en un bautizo no aparezca el niño".

Wyoming Fitz-Stuart expone que le pega más que Juan Carlos sea "el niño en una comunión, porque siempre le ha gustado ir de marinerito y los regalos caros". "Eso ha sido más feo que la colección de fulares de Marichalar", reflexiona Daniel. El emérito, además, tampoco estuvo presente durante la entrega del toisón de oro que recibieron Felipe González, algunos padres de la Constitución o la reina Sofía.

"No se la veía tan emocionada desde que superó el primer nivel de español en el Duolingo", comenta Ruiz Mateos. Wyoming Fitz-Stuart señala que el rey Felipe se trabó en varias ocasiones mientras le dedicaba unas palabras a su madre.

En ese momento, 'Felipe VI', gracias al buen hacer de Raúl Pérez, irrumpe en el plató. Como les cuenta, está buscando a su padre. "Hace tres días que no encontramos a papá por palacio", cuenta, "le perdimos la pista cuando pidió de postre tarta al whisky". "Por dios, jugando al escondite a su edad", concluye Wyoming Fitz-Stuart.

