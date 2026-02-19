Emilio Delgado, a Ayuso: "Habla mucho de que la gente venga a Madrid, pero no de los 200.000 que se van porque no pueden vivir aquí"

"Ayuso no está haciendo un Madrid para madrileños, está haciendo un Madrid para ricos", denuncia Emilio Delgado, portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, en este vídeo de El Intermedio.

Sandra Sabatés y El Gran Wyomingentrevistan en el plató de El Intermedio a Emilio Delgado tras el acto que el político de Más Madrid ha protagonizado con Gabriel Rufián. En dicho acto, el político de ERC ha presentado su propuesta para buscar una unidad de las izquierdas a la izquierda del PSOE en toda España.

Además, el presentador de El Intermedio pregunta al portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid por la política de Ayuso. "Siempre habla mucho de que la gente venga a Madrid, pero habla muy poco de que 200.000 madrileños cada año tienen que salir de Madrid porque no pueden permitirse vivir donde trabajan", asegura Delgado, que explica que "100.000 se van al extranjero y 100.000 a las comunidades limítrofes `porque tienen que ir a trabajar a Madrid y luego volverse a dormir a su comunidad".

"Ayuso no está haciendo un Madrid para madrileños, está haciendo un Madrid para ricos", denuncia Emilio Delgado, que también explica qué hay detrás de la dimisión de Los Pocholos, la primera gran crisis de Ayuso en el PP de Madrid. "Esto es una cosa turbia del PP de Madrid, que tiene a un señor con una compañía de teatro llamada 'Los Pocholos', donde estaban varios diputados, y que eran un poder en el PP de Madrid".

"Para mí es un spoiler de lo que viene al resto de España", concluye Delgado en el vídeo principal de esta noticia.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.