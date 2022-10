Thais Villas vuelve a desplazarse hasta el centro de Madrid para crear otro debate público en 'Hablando se enciende la gente'. Esta vez, sobre los impuestos. ¿Creen que los españoles pagamos muchos o pocos impuestos? "Se pagan muchos y siempre los mismos", destaca un mujer, que afirma que no puede ser que una persona como ella que cobra muy poco limpiando "pague tanto". "Los que pueden se evaden de pagarlos porque tienen paraísos fiscales y yo que soy separada, con una hija y gano poco, me lo ponen muy difícil y pago mucho", insiste la mujer.

Por su parte, un joven afirma que "se paga muy poco" pero "al final los que no podemos irnos a Andorra con un millón de euros somos los que los pagamos mientras los grandes capitales se van a Panamá". Una opinión que comparte otro joven, que resalta que "se pagan muy pocos": "He vivido siete años en Francia y allí hasta el impuesto a la televisión se paga".

Por otro lado, se crea un debate sobre el impuesto de sucesiones. "Yo sin comerlo ni beberlo me hago millonario porque se muere un abuelo", reflexiona un joven, que afirma que "600.000 euros no vienen trabajando": "Ese dinero era de los trabajadores que se le quitó con la plusvalía". "El dinero era de tu abuelo", responde otro señor, pero el joven insiste: "Las grandes fortunas no vienen del trabajo sino del capital". Puedes ver el debate al completo en el vídeo de arriba.