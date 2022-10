Las principales ciudades de todo el mundo se han lanzado a la lucha contra la contaminación y los atascos y, para ello, están restringiendo el uso del coche privado al máximo. ¿Están los ciudadanos a favor o en contra? Para descubrirlo Thais Villas se desplaza hasta el centro de Madrid para abrir debate en 'Hablando se enciende la gente', su nueva sección de El Intermedio.

"Estoy a favor de restringir", afirma un señor, una opinión que apoya una joven. Pero, ¿y la gente que no puede coger el transporte público o no le va bien? "Pues que no salga de casa", afirma un señor defensor de restringir el tráfico en las ciudades. "No, eso sí que no", afirma indignada una mujer, que destaca que si alguien se compra un coche será para usarlo.