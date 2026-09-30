Pilar Vidal entra en pánico en la final de Congelados: "¡Socorro, bichos no!"

Crema, flotadores, collares isabelinos y una inoportuna tormenta de arena que desata el pánico. Pilar Vidal vuelve a hacer gala de su nula capacidad para quedarse quieta en Congelados, regalando un nuevo y divertidísimo sobresalto que termina costándole la prueba.

Pilar Vidal vuelve a demostrar que quedarse completamente inmóvil no es lo suyo en Congelados. La periodista entra en el congelador junto al resto de concursantes para enfrentarse a una nuevo reto, pero rápidamente empieza a poner a prueba tanto su pulsómetro como el 'meneotrón'.

En esta ocasión, el congelador se transforma en una auténtica playa. Después de ser rociados con crema, los concursantes reciben todo tipo de objetos desde el techo: manguitos, pelotas de playa, flotadores y hasta colchonetas. Pero la situación se complica cuando una mujer entra en escena y coloca un collar isabelino a los concursantes. "Me va a dar algo, ¡me voy!", exclama la periodista, que empieza a sospechar que todavía queda alguna sorpresa desagradable.

Para sorpresa de los allí presentes, un tubo comienza a bajar del techo y empieza a lanzar arena sobre ellos. Pilar, completamente desconcertada, interpreta que podría tratarse de algún tipo de bicho: "¡Socorro!".

Mientras el resto del equipo intenta mantenerse completamente inmóvil, aunque sin poder contener la risa, Pilar Vidal llega incluso a levantarse del susto, un movimiento que le sale caro. "Ya se ha congelado muy bien Pilar, ¡se ha levantado y todo!", ironiza Miki Nadal desde el plató al ver la reacción de su compañera.

*Puedes volver a ver el programa completo de Congelados en atresplayer.com.

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