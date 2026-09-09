Maestre, irónico sobre la lista de periodistas de Interior: "Me hubiera gustado que me hubieran definido como marxista"

El periodista Antonio Maestre ha restado importancia a la lista de Interior que clasifica a periodistas por sus opiniones, aunque claramente le parece un error. Eso sí, le hubiera gustado, asegura irónico, que le hubieran definido como "marxista", como lo que es. En el vídeo, los detalles.

El periodista y escritor Antonio Maestre quiere "ponderar" y restar un poco de importancia a la lista de Interior que clasifica a periodistas por sus opiniones e ideología: "Yo aparezco en esa lista y me da absolutamente igual", confiesa. Sin embargo, Antonio García Ferreras no opina lo mismo: "No, no te da igual. Te definen mal".

"Eso sí me cabrea un poco", responde irónico Maestre, porque "ya que hacen una adscripción ideológica me hubiera gustado que me hubieran definido como marxista. Me hubiera gustado aparecer como marxista en un documento de Interior", confiesa.

Ahora bien, el periodista cree que esa lista es un error. "Es una falta de visión que el gabinete de Comunicación del ministerio del Interior haga un listado con periodistas con adscripción ideológica, con el membrete del Interior. Me parece que es una falta de profesionalidad por parte de quien lo haya hecho".

Dicho eso, quiere también restar importancia y ponderar: "Visto que es un error y que no tendría que haberse hecho, que me parece algo de verdad impresentable, vamos a ponderar un poco. Esto no es un atentado contra mi independencia periodística, ni contra mi libertad de prensa, ni contra mi integridad", afirma Maestre, aclarando que habla únicamente por él.

"No me considero violentado por aparecer en ese listado. Creo que es incorrecto y que alguien tiene que tomar alguna decisión sobre cómo, por qué se ha hecho y lo mal que se ha hecho, por lo chapucero que es, pero esto no es un fichero policial", insiste y remata Maestre.

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