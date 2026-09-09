Maestre: "El Gobierno no dio una respuesta temprana y efectiva y convirtió Ceuta en la clave de bóveda del acceso de la extrema derecha al poder en Europa"

El periodista en Al Rojo Vivo vincula la crisis de Ceuta con el auge de la extrema derecha en Europa y reprocha al Gobierno no haber dado una respuesta rápida y efectiva.

Antonio Maestre ha defendido que los acontecimientos de Ceuta pueden tener consecuencias políticas que trascienden las fronteras españolas. "Creo que fue el lunes cuando dije lo del efecto mariposa, un refugiado marroquí monta una campaña en la playa del Tarajal y un nazi gana las elecciones en Sajonia. Creo que está íntimamente relacionado", ha señalado.

El periodista considera que el principal problema no está tanto en que el Gobierno no previera lo ocurrido el 30 y 31 de julio, sino en su respuesta posterior. "Yo exonero bastante de responsabilidad al Gobierno por no haber previsto lo que ocurrió el día 30 y 31", ha afirmado.

Sin embargo, Maestre sí responsabiliza al Ejecutivo de no haber actuado con mayor rapidez para contener las consecuencias de la crisis. "Creo que el Gobierno ha sido responsable de no haber dado una solución temprana, una solución responsable, una solución efectiva para no haber convertido Ceuta en la clave de bóveda del acceso de la extrema derecha al poder en toda Europa", ha concluido.

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