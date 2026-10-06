Miki Nadal gana con su equipo Congelados y dona el premio a Cáritas Valencia: "Hay gente muy necesitada tras la DANA"

"Hace ya un tiempo de la DANA, pero allí había gente muy necesitada y después de la DANA lo necesitan mucho más todavía", destaca Miki Nadal, que dona el premio de su equipo, formado por Fran Perea y Sorata, a Cáritas Valencia.

Miki Nadal, capitán de su equipo, se enfrenta a Soraya y a Fran Perea en la prueba final de Congelados. Nada más entrar al congelador, los tres se encuentran con música de discoteca.

"Bienvenidos a la fiesta del año en la sala del congelador, cada uno contáis con dos cubitos de hielo que vemos en pantalla y que se irán deshaciendo con vuestros movimientos", explica Àngel Llàcer, que destaca que "el objetivo es que acabar la prueba con el mayor número de cubitos sin deshacer" porque eso les "dará opción a ganar".

En este vídeo puedes ver la prueba al completo y la reacción de todos cuando el presentador desvela que Miki Nadal es el ganador de Congelados pese a ser "el que peor ha hecho" la prueba del hielo.

Miki Nadal explica que su equipo ha decidido dar el premio de 3.000 euros a Cáritas Valencia: "Hace ya un tiempo de la DANA, pero allí había gente muy necesitada y después de la DANA lo necesitan mucho más todavía".

*¿Te perdiste Congelados, el nuevo concurso de Àngel Llàcer? Ya puedes volver a verlo en atresplayer.

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