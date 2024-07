Soraya Arnelas visita el Pódcast 'Drama Queen' de Pilar Vidal y se sincera sobre lo difícil que es vivir de la música, además de hablar de sus proyectos profesionales y personales. "Esto no es como el mundo del cine. A nosotros no nos ayudan ni nos dan subvenciones ni nada", comenta la cantante que lamenta que, "los bailarines y los cantantes no tenemos nadie que nos represente y que exija nuestros derechos".

Alfonso Arús comenta en el plató de Aruser@s que a Soraya no le falta razón al decir que "algunos tienen subvenciones y otros, no". María Moya habla de la amplia actividad artística que hay en España, donde se subvencionan muchas cosas, y que la música "debería de ser también una de ellas". Los tertulianos hablan de "empezar de cero" en la música sin ayuda de una plataforma que les apoye.