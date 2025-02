Marta Hazas y Raúl Tejón, en defensa de Karla Sofía Gascón: "Will Smith le pegó una hostia al otro y le dieron el Oscar"

Marta Hazas y su compañero de reparto en 'Machos Alfa', Raúl Tejón, hablan en el pódcast 'El Círculo Independiente' de la cancelación que ha sufrido Karla Sofía Gascón, un tropiezo en su carrera para los Oscar que está por ver si acabará o no en caída. En este fragmento de la entrevista recogido por Aruser@s, la actriz afirma que "el castigo ha sido desmedido".

"No ha matado a nadie, no ha cometido ningún delito", defiende, para después afirmar que cree firmemente que hay que separar la obra del artista. "Si no, no veríamos ninguna de Woody Allen ni de Polanski", dice su compañero en la misma línea.

"Ella nos puede caer bien o mal, pero es que el exnovio de Rihanna, condenado por pegarle palizas, ha recibido premios. Es que Will Smith le pegó una hostia al otro en el escenario y después recibió el Oscar", recuerda Tejón. "¿Estos señores, sí, pero esta señora, no?", se pregunta.

Andrés Guerra cuestiona si los tiempos que corren en EEUU, con Trump al frente, han tenido que ver en esta cancelación y se pregunta si no habrá transfobia detrás de tanta crítica.