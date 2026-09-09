La vicepresidenta segunda de Ceuta, sobre los disparos a un niño migrante: "Es inaceptable e indecente"

La vicepresidenta segunda pide calma ante la creciente tensión en Ceuta, condena la violencia contra menores y reclama un despliegue extraordinario para afrontar la situación.

Kissy Chandiramani la vicepresidenta segunda de Ceuta se ha referido en Al Rojo Vivo al caso de Ali, un niño de ocho años que recibió un disparo de perdigones en la cabeza por parte de unos encapuchados, y a los incidentes que se están produciendo en Ceuta durante las noches, con quema de coches y contenedores y ataques en algunos campamentos.

"Me parece inaceptable e indecente que se violente con niños. Yo estoy absolutamente en contra de que se produzcan esos hechos. A los niños hay que protegerlos", ha defendido. La vicepresidenta ha asegurado además que el caso ya se ha puesto en conocimiento de las autoridades policiales para esclarecer lo ocurrido y determinar qué está sucediendo en los campamentos.

En este contexto, también ha condenado las agresiones contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y contra periodistas. "Yo pido calma, pero también vivimos en una situación y, con esto no lo justifico, al límite. Estamos próximos a un estallido social porque hay mucha tensión, hay mucha calma tensa", ha advertido. Por ello, ha reclamado "tranquilidad y sosiego" y un "despliegue extraordinario" para hacer frente a la situación.

La vicepresidenta ha puesto además el foco en la gestión de la llegada de migrantes y en la falta de medios para atenderlos. "No puede ser que 43 días después solo haya 15 ordenadores para realizar el triaje de estas personas", ha denunciado. A su juicio, esta situación está llevando al límite tanto a los migrantes como a los propios vecinos de Ceuta: "Es colmar la paciencia de las personas migrantes y también de los ceutíes".

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