Romay, en 'El Cafelito' de Pedrerol: ¿Cómo vivió la muerte de Fernando Martín?

Hace más de 35 años del fallecimiento Fernando Martín. Fernando Romay ha rememorado en 'El Cafelito' de Josep Pedrerol cómo vivió la muerte de su amigo. El pívot español ha relatado que se enteraron en el mismo vestuario del accidente de su compañero antes de jugar un partido ante el Cai Zaragoza

"No nos lo dijo nadie, fue una ruleta rusa. En el vestuario empezó haber runrún: 'Ha habido un accidente', 'es alguien de baloncesto', 'el accidente es muy grave'. Según llegaban los jugadores de baloncesto, ibas descartando. Solo quedaban Quique Villalobos y Fernando Martín, y cuando vimos llegar a Quique... Solo quedaba Fernando y salimos todos escopeteados", ha explicado sobre cómo se enteraron defunción.

La muerte se produjo a causa de un accidente de coche, un coche que pudo comprar el propio Romay, pero que finalmente compró el pívot madrileño. "Era un coche de segunda mano y pedí que me lo dejara con el seguro que tenía. Me dijeron que era un coche demasiado peligroso. No me lo podían dejar sin un seguro mío. No me lo quedé y dije que se lo vendieran a Fernando", ha relatado.

"Fue el coche del accidente", ha lamentado, recordando el peor momento que vivió el exjugador del Real Madrid en su vida baloncestística. "Yo lo pase mal", ha afirmado sobre el fallecimiento del pionero del baloncesto español en la NBA y amigo de Fernando Romay.