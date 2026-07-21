El monólogo de Leo Harlem sobre la noche: "He salido más que el camión de la basura"

En su paso por 'El Club de la Comedia' en 2011, Leo Harlem hizo un divertido repaso a su pasión por la vida nocturna, el paso del tiempo y los trabajos que desempeñó antes de dedicarse al humor.

En 2011, Leo Harlem se subía al escenario de 'El Club de la Comedia' para hablar de uno de los temas que mejor conocía: la noche. "Soy muy golfo, he salido más noches que el camión de la basura", arrancaba el humorista. Su afición por la vida nocturna era tal que incluso confesaba que cuando pedía vacaciones "en vez de 'siete días y seis noches'", pedía "quitar los días".

Eso sí, Harlem reconocía que los años no pasan en balde. "Me he metido en una edad muy mala, la edad de los metales: pelo de plata, dientes de oro y lo otro de plomo", bromeaba el cómico.

A pesar del paso del tiempo, el cómico aseguraba sentirse afortunado por poder trabajar haciendo reír a la gente durante las noches, especialmente después de haber tenido una trayectoria laboral "muy mala". A lo largo del monólogo también repasaba algunos de sus antiguos empleos, sus viajes desde la India hasta el Amazonas, pasando por Burgos, y varias anécdotas relacionadas con la gastronomía.

*Con motivo del 20 aniversario de laSexta, recordamos algunos de los programas que han marcado la historia de la cadena y han acompañado a varias generaciones de espectadores.

*Revive sus mejores momentos y disfruta del contenido completo, disponible en abierto, a través de Atresplayer

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido