Pilar Gómez desvela qué línea de defensa podría seguir Zapatero: "Parece que va a seguir por la vía de la nulidad de la causa"

La periodista y directora de Artículo 14 analiza la situación judicial del expresidente del Gobierno tras conocer que el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, le ha implicado en el rescate de la compañía.

"Es imposible que el partido (PSOE) le apremie a que hable porque Zapatero necesita una estrategia de defensa y, como se ha demostrado, parece que no era tan sencillo atacar el origen de esas joyas, si no Zapatero ya lo hubiera hecho", afirma la periodista y directora de 'Artículo 14', Pilar Gómez, tras conocer que Julio Martínez va a colaborar con la justicia (se haría un Aldama) y, por ende, la situación judicial del expresidente se complicaría.

De hecho, recuerda cuando Pedro Sánchez dio una breve explicación sobre las joyas: "A lo mejor en ese momento Zapatero le trasladó al presidente del Gobierno una información y por eso Sánchez salió contando eso", espeta Gómez. Pero, "es evidente que el expresidente hasta ahora no tiene cómo justificar esas joyas, porque si no lo hubiera hecho", insiste.

Por otro lado, en cuanto a la estrategia que va a seguir ahora el expresidente, "lo último que llega es que Zapatero sigue pidiendo que se frene una cosa que él considera prospectiva. Sigue diciendo que se ha abierto su cuenta bancaria y se ha investigado sin autorización judicial".

Así, "parece que va a seguir por esa vía de intentar la nulidad de la causa", explica la periodista, señalando que "pedir la nulidad de la causa te lleva a pensar que no tienes otra manera de defenderte". Y eso, concluye Gómez, "al fin y al cabo, parece un poco reconocer cierta culpa".

En el vídeo podemos ver completa y con detalle su intervención en Al Rojo Vivo.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.