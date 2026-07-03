Leo Harlem revela el "gran fallo" de la NASA con el Apolo 11: "¡Tan listos no serán!"

El humorista bromea sobre la misión del Apolo 11 y asegura que los astronautas llegaron a la Luna "con el culo apretado" por un detalle que, según él, la NASA pasó por alto.

Durante uno de sus monólogos, Leo Harlem ha puesto el foco en la misión del Apolo 11, ironizando sobre el despliegue tecnológico de la NASA y el supuesto olvido de un elemento imprescindible para los astronautas.

"¡Tan listos no serán! Que no os engañen los de la NASA, que son tan cocos", comienza diciendo el humorista, como vemos en el viral que se ha colado en los 'zascas' de Aruser@s.

"Durante la carrera espacial llenaron la nave de giroscopios, magnetómetros, sismógrafos...metieron de todo menos un retrete, ¡ahora ya sabéis por qué Armstrong y Aldrin andaban tan raro por la superficie lunar, iban con el culo apretado! Neil Armstrong estuvo a un 'kiwi' de reventar el Apolo 11", remata entre las risas el cómico.

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