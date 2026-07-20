El monólogo de Goyo Jiménez sobre por qué es más fácil ligar en Estados Unidos que en España

En su paso por 'El Club de la Comedia' en 2011, Goyo Jiménez volvió a sacar partido a su faceta de supuesto "experto en asuntos americanos" para comparar las diferencias entre conquistar a alguien en España y EEUU.

"Yo intento salir a ligar, pero no lo consigo. No es culpa mía, es de este país, porque vosotros ya sabéis que soy experto en asuntos americanos y allí es mucho más fácil", arrancaba Goyo Jiménez en este monólogo de 2011 de 'El Club de la Comedia'.

Y es que para el cómico Goyo, el primer problema de ligar en España es el horario y el sitio. "Aquí tienes que ir de noche a los bares. ¡Si a las once de la noche estoy bostezando como una gallina!", bromeaba.

En cambio, en Estados Unidos "todo resulta mucho más sencillo". "Allí ligan en cualquier parte y encima de día: en el supermercado, en la biblioteca, en un museo...", decía, exagerando las diferencias entre ambos países.

El humorista también ironizaba sobre las segundas oportunidades y las reconciliaciones amorosas. "En América sabes dónde ir a buscar a tu novia cuando te deja: al aeropuerto", afirmaba Goyo, antes de recrear cómo sería un emotivo reencuentro al más puro estilo de las películas estadounidenses.

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