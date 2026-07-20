La reflexión de Guillermo Moreno tras ganar España el Mundial 2026: "Se hizo justicia, durante el partido se vio que España quiso jugar y Argentina no"

El periodista deportivo Guillermo Moreno analiza en este vídeo la victoria de España como flamante campeona del mundo. Sí, ahora sí que sí, ya tenemos nuestra segunda estrella.

Guillermo Moreno, periodista de 'laSexta Deportes', aplaude y celebra la justa victoria de España contra la selección argentina. Tal como asegura la periodista deportiva Carlota Reig, "hemos ganado al fútbol sucio y rácano, porque nos cosieron a patadas", algo en lo que Moreno está de acuerdo también: "No es solamente ganar, sino que es cómo ganaron".

Al final, reflexiona el periodista en Al Rojo Vivo, "esto es una vertiente social, porque era una pasada ver ayer a todo el mundo con la camiseta en todos los balcones. No se hablaba de otra cosa. Y hoy igual". "Esa es la vertiente social", afirma el experto, pero, "luego está la deportiva, que se hizo justicia", añade contundente.

Es decir, "durante el partido se vio que España quiso jugar y que Argentina no quiso jugar, que no tiró a puerta hasta la segunda parte de la prórroga", añade el periodista, preguntándose qué hubiera pasado si hubiéramos ido a penaltis: "Todo el que estaba viendo el partido decía 'esto me huele a que España está llegando, se lo merece, puede ganar y, al final, esto va a ir a penaltis. Y, en estos, suele pasar que el que peor juega suele ganar. Te estabas temiendo lo peor'".

Sin embargo, "afortunadamente se hizo justicia, porque España merecía ganar", remata y concluye Moreno, recordando las peleas que se produjeron cuando el árbitro pitó el final del partido. En el vídeo podemos ver al completo y con detalle esta intervención.

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