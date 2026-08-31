El monólogo de Falete sobre "lo difícil que es ser Falete": "Yo no duermo, yo me voy a publicidad"

"Si yo hubiera cobrado por todo lo que se ha dicho sobre mí, tendría más dinero que El príncipe de Bel-Air", asegura Falete en este monólogo de El Club de la Comedia sobre las veces que ha salido en televisión.

Falete llega al plató de El Club de la Comedia para hablar en su monólogo sobre "lo difícil que es ser Falete". "Si yo hubiera cobrado por todo lo que se ha dicho sobre mí, tendría más dinero que El príncipe de Bel-Air", destaca el artista, que afirma que "pensándolo bien, tampoco está mal": "Así estoy de actualidad y no tengo que hacer promoción". "Además, también se dicen chistes sobre Bárcenas y ahí está el tío descojonándose de todos nosotros", recuerda Falete en este vídeo.

El cantante, "de copla y de flamenco", explica "lo difícil que es hoy en día vivir de la música de uno": "Lo más fácil es recoger la manta y salir corriendo cuando viene la Policía, pero yo para correr no estoy". "Hay muchos artistas a los que les resulta difícil salir en la televisión y a mí, lo que me resulta difícil, es no salir", se sincera el cantante, que hace "un poco de memoria": "He salido saltando en un trampolín, haciendo monólogos, entrevistando... y, a veces, hasta me han llamado de la tele para cantar". "Yo no duermo, yo, directamente, me voy a publicidad", afirma Falete, que lamenta que "la gente se mete mucho" con su forma de vestir y defiende: "Para dedicarse al flamenco y a la copla hay que llevar volantes, por eso yo los llevo hasta en el bañador".

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