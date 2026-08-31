David y Victoria Beckham, más enamorados que nunca en el concierto de su hijo Cruz

David y Victoria Beckham han derrochado complicidad en el concierto de su hijo Cruz al más puro estilo "Ester Expósito y Kylian Mbappé", destaca Alfonso Arús en este vídeo.

"David y Victoria Beckham han derrochado complicidad como si fueran Ester Expósito y Kylian Mbappé", destaca Alfonso Arús al ver este vídeo en el que la pareja aparece en el concierto de su hijo Cruz. El joven tiene un grupo de música en el que está dando varios conciertos y tuvo el apoyo de sus padres", explica, por su parte, Tatiana Arús, que enseña lo cerca que estaba el matrimonio de Cruz: "¡Están casi compartiendo plano!".

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