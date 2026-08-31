La sorprendente confesión de Mar Segura: "Me encantaría grabar una película con Almodóvar"

Mar Segura confiesa que le va "el rollo" de Almodóvar, por lo que le encantaría grabar una película con él. Además, también se acuerda de otro conocido director de cine, Bigas Luna.

"Me gustaría que la audiencia me recordara como una persona humilde, sencilla...", afirma Mar Segura en este vídeo de Mujeres ricas en el que reflexiona sobre su paso por el programa. "Lo que voy a echar de menos es el ajetreo del horario", confiesa la socialité, que se sincera sobre uno de sus sueños: "Me encantaría grabar una película con Almodóvar y Bigas Luna". "Me va el rollo", afirma.

Por otro lado, Mar Segura queda con su compañera de empresa y amiga, Marta, quien ha recopilado "todos los cortes de prensa que han salido" sobre su paso por Mujeres ricas. "No quiero ni mirar la prensa", confiesa Segura tras las críticas recibidas. Sin embargo, su amiga la tranquiliza afirmando que "están bien quitando las primeras opiniones porque la gente tampoco había visto la serie".

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