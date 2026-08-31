Alfonso Arús señala su refugio ante una catástrofe mundial: "Me voy a Argentina"

¿Dónde habría que refugiarse si se produjera una catástrofe mundial? Un estudio analiza qué países tendrían más posibilidades de resistir y coloca a Australia en el primer puesto.

Si llegara una catástrofe mundial, ¿dónde habría que ponerse a salvo? La respuesta no es sencilla, ya que "ningún país sería completamente seguro", pero según ha explicado Paula Silvestre en Aruser@s, un equipo de científicos ha analizado qué características debería reunir un territorio para tener mayores posibilidades de resistir ante una situación extrema.

La tertuliana desvela que los destinos que salen mejor parados se encuentran principalmente en el hemisferio sur, y el país que encabeza la lista es Australia. "Su gran extensión territorial, el aislamiento geográfico, la variedad climática, su capacidad agrícola, una importante base industrial y sus recursos energéticos" juegan a su favor. Eso sí, "depende del comercio internacional para conseguir productos esenciales como combustible o medicamentos".

Tras Australia, el ranking sitúa a Nueva Zelanda, Brasil, Argentina, Suiza y Japón como los países con mejores condiciones para afrontar una hipotética catástrofe mundial. Y en el plató de Aruser@s no tardan en repartir destinos. "Yo voy a Argentina", asegura Alfonso Arús, mientras etros colaboradores también hacen sus apuestas. Rocío Cano y Alba Sánchez eligen Suiza, principalmente "por su proximidad". Angie Cárdenas, Tatiana Arús y Elena Godessart se decantan por Japón, mientras que Paula Silvestre apuesta por Brasil.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.