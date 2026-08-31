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'Super ole'

"Mi última quimio": una joven recibe una inesperada ovación a golpe de claxon camino al hospital

Alfonso Arús muestra en los 'Super Olé' el emocionante momento en el que una joven anuncia desde su coche que se dirige al hospital para recibir su última sesión de quimioterapia.

"Mi última quimio": una joven recibe una inesperada ovación a golpe de claxon camino al hospital

En Aruser@s, Alfonso Arús muestra el emotivo momento protagonizado por una joven que se dirige al hospital para recibir su última sesión de quimioterapia. La chica coloca un cartel en la parte trasera de su coche con un mensaje sencillo: "Mi última quimio". Una forma de compartir con el resto de conductores que está a punto de cerrar una etapa especialmente complicada. Al ver el mensaje, varios conductores comienzan a tocar el claxon en señal de apoyo. Un gesto espontáneo de desconocidos que consigue acompañar a la joven en uno de los días más importantes de su recuperación.

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