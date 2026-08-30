La historia de Tania Head, la catalana que hizo creer al mundo que era superviviente del 11S: "Miente para conseguir amor"

Los detalles Apenas dos semanas antes del 25.º aniversario de los atentados del 11-S, llega a los cines 'La superviviente', un documental de Kike Maíllo que se adentra en el polémico caso. "Habla de cosas muy humanas", dice el director.

A punto de cumplirse el 25.º aniversario de los atentados del 11-S, llega a los cines 'La superviviente', un documental de Kike Maíllo sobre Tania Head, la catalana que fingió ser superviviente de los ataques a las Torres Gemelas. Head afirmó haber escapado de la planta donde impactó el segundo avión y representó a los supervivientes, pero en 2007 el New York Times reveló que nunca estuvo allí. Su verdadero nombre era Alicia Esteve Head y su familia estuvo implicada en un escándalo económico en 1992. El documental, tras tres años de investigación, busca entender las motivaciones detrás de sus mentiras.

A poco menos de dos semanas que se cumpla el 25.º aniversario de los atentados del 11-S, ha llegado a los cines 'La superviviente', un documental de Kike Maíllo que se adentra en la historia de Tania Head, la catalana que se hizo pasar por superviviente de los atentados contra las Torres Gemelas sin haber estado allí.

Ella aseguró que había escapado de la planta donde había chocado el segundo avión. Afligida por la supuesta pérdida de su prometido, llegó a representar a los supervivientes. No obstante, en 2007 el New York Times desveló que jamás había estado en las Torres Gemelas.

Su verdadero nombre era Alicia Esteve Head y pertenecía a una familia de conocidos empresarios barceloneses que se vio implicada en 1992 en el escándalo económico conocido como el caso Planasdemunt, tal y como reveló el diario 'La Vanguardia' en 2007, poco después de ser destituida como presidenta de la asociación Red de Supervivientes del World Trade Center.

"Todo el mundo llega a esta historia por el morbo, pero más allá hay una personalidad muy interesante. Todos buscamos amor y Alicia encontró amor de esa manera", ha dicho a Maíllo.

En 'La superviviente', el objetivo "es mucho más abstracto, más primario, porque este personaje miente para conseguir amor, tener un sentimiento de pertenencia a algo. Es un personaje con mucho contraste porque haciendo algo que se entiende como inmoral, consiguió un bien común", destaca Maíllo.

Una historia que llega tras tres años de investigaciones en las que se ha viajado hasta la Gran Manzana para hacer entrevistas con supervivientes que la conocieron, pero también se ha hablado con otras personas como el terapeuta de Head.

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