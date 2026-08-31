¿Por qué entramos en una habitación y olvidamos a qué íbamos? Una psicóloga explica el motivo

La psicóloga Silvia Severino explica en un viral recuperado por Alfonso Arús en Aruser@s por qué a veces entramos en una habitación y, de pronto, olvidamos qué íbamos a hacer allí.

¿Quién no ha entrado alguna vez en una habitación y se ha quedado en blanco sin recordar qué iba a hacer? La psicóloga Silvia Severino explica en un viral recuperado por Alfonso Arús en Aruser@s que olvidarnos de lo que íbamos a hacer justo al cruzar una puerta puede deberse a un fenómeno. "No es tu memoria fallando, no es tu edad, pero tiene un nombre: el efecto del umbral", señala la especialista.

Según explica, varios investigadores han estudiado cómo el simple hecho de atravesar una puerta puede provocar un pequeño "reinicio" en nuestro cerebro. La mente interpreta el cambio de ambiente como el final de una escena y el comienzo de otra. Una situación que Alfonso Arús conoce perfectamente."No me hace falta cambiar de habitación para olvidarme de las cosas", bromea el presentador del programa.

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