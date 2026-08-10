El monólogo de David Guapo sobre Carlos Baute: "Se pone a hablar de tu menstruación en un tema de amor"

David Guapo destaca en este monólogo de El Club de la Comedia que Carlos Baute "cada vez que saca un tema romántico hunde en la miseria" a los hombres: "¿Cuándo has llevado un desayuno a una chica en la cama?".

David Guapo llega al plató de El Club de la Comedia para hablar en su monólogo de Carlos Baute. "¿De dónde se saca las letras?", pregunta el cómico, que destaca que "cada vez que saca un tema romántico nos hunde en la miseria". "¿Cuándo has llevado un desayuno a una chica en la cama?", se pregunta David Guapo por la letra del cantante, que especifica que "no a cualquier mujer, sino a la tuya".

"Baute remata y se mete en la mente compleja de una mujer", resalta Guapo, que recuerda la letra del tema del artista en la que dice que "respeta tu espacio y te entiende en tus días de cambio". "Pues no coge el tío y se pone a hablar de tu menstruación en un tema de amor", afirma David Guapo, que afirma que a Baute no le entiende: "Supongo que es más cosa para mujeres, pero a mí no me llega a la patata".

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