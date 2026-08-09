La pista que llevó a la Guardia Civil hasta el clan de 'Los Piños': "Tienen marihuana sembrada por todo el pueblo"

Equipo de Investigación recupera el reportaje en el que analizó cómo un consumo de electricidad fuera de lo normal llevó a la Guardia Civil hasta una supuesta red de plantaciones de marihuana en el entorno del clan de 'Los Piños'.

Durante años, los vecinos de Puerto Serrano (Cádiz) convivieron con constantes cortes de luz que afectaban a la localidad. Una situación que algunos habitantes comentaban que podía estar relacionada con las plantaciones ilegales de marihuana que se habrían instalado en la zona.

"Puede ser para la marihuana y algo de eso", explicaba un vecino a Equipo de Investigación, que señalaba que en el pueblo había "mucha marihuana". Otros residentes denunciaban los enganches ilegales y aseguraban que el coste de esa situación lo acababan pagando todos los vecinos.

La Guardia Civil investigó el origen de esos problemas eléctricos y puso el foco en un consumo energético muy superior al habitual. La dimensión del consumo sorprendió incluso a los propios agentes: "Ese tramo concreto de la calle consumía más luz que todo el hospital comarcal de Villamartín", aseguraban.

El elevado gasto energético se convirtió en una de las pistas que llevó a la operación contra el clan de 'Los Piños', un dispositivo en el que participaron decenas de agentes para registrar la zona y desmantelar las presuntas actividades relacionadas con el narcotráfico.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022 de laSexta.

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