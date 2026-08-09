Los cortes de luz que delataron al clan de 'Los Piños': "Ese tramo consumía más que todo el hospital comarcal"

laSexta recupera este reportaje de Equipo de Investigación sobre el clan de 'Los Piños', donde el programa analizó cómo los constantes cortes de luz en la localidad llevaron a los investigadores hasta un supuesto entramado de plantaciones de marihuana con un elevado consumo eléctrico.

La oscuridad se había convertido en una escena habitual en Puerto Serrano cuando los reporteros de Equipo de Investigación recorrieron en 2022 las calles de esta localidad gaditana. Los cortes de luz eran una de las principales quejas de los vecinos, especialmente en la zona vinculada al clan de 'Los Piños'.

Algunos habitantes apuntaban directamente al posible origen del problema. "Puede ser para la marihuana y algo de eso, creo yo", explicaba un vecino al programa, asegurando que en la zona había "mucha marihuana".

Otra vecina denunciaba la situación mientras señalaba los numerosos enganches ilegales que existían en la zona. "Tienen marihuana sembrada por aquí, por todo el pueblo y aquí lo pagamos entre todos", lamentaba. "¿Cómo vamos a estar? Tenemos que estar callados", reconocía con resignación.

La Guardia Civil mostró a Equipo de Investigación un transformador que había quedado calcinado a apenas 500 metros de la calle Guadalete, donde se encontraba el núcleo del clan.

"Es la subestación que se quema como consecuencia del consumo excesivo de electricidad producido por las plantaciones de marihuana", explicaba uno de los agentes. Según detallaba, algunas viviendas contaban con "cuatro, cinco o seis aparatos de aire acondicionado funcionando las 24 horas", además de bombillas de alta potencia, ventiladores y extractores para mantener las plantaciones. "Ese tramo concreto de la calle consumía más luz que todo el hospital comarcal de Villamartín", señalaba.

Esta situación fue una de las piezas que impulsó la gran operación contra el clan de 'Los Piños'.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022 de laSexta.

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