Óscar Andrée, sobre el peligro del eclipse en las mascotas: "Recomiendo que estén en casa"

El eclipse solar del 12 de agosto podrá disfrutarse con seguridad si se toman precauciones. El oftalmólogo Óscar Andrée advierte de los riesgos para ojos y mascotas y recomienda extremar la vigilancia durante el eclipse.

El próximo 12 de agosto, millones de personas podrán disfrutar de un eclipse solar -y todas sus joyas-, pero observarlo sin la protección adecuada puede provocar daños graves en la retina. El oftalmólogo experto en retina Óscar Andrée detalla en laSexta Xplica cómo utilizar correctamente las gafas homologadas y qué precauciones deben seguirse, tanto con los adultos como con los niños y las mascotas.

El experto recuerda que para observar el eclipse de forma segura, las gafas deben estar homologadas según la norma ISO 12312-2 y llevar el marcado CE. Además, hay que colocárselas correctamente.

Una precaución que cobra especial importancia cuando hay niños pequeños. Andrée recomienda que quienes crean que sus hijos pueden intentar quitarse las gafas, incluso aunque se hayan fijado con celo, opten por no llevarlos a observar el fenómeno y los dejen en casa.

También hay que proteger a las mascotas

Las precauciones no se limitan a las personas. En el caso de las mascotas, especialmente perros y gatos, Andrée explica que "no suelen estar mirando por instinto al Sol" y que "en un eclipse tampoco suelen hacerlo necesariamente". Sin embargo, la curiosidad puede llevarles a mirar directamente hacia el fenómeno y provocarles una lesión.

"Por más que sean mascotas, se les puede dañar la retina", advierte el especialista, que recomienda evitar cualquier situación que pueda facilitar esa exposición.

"Yo recomendaría, en la medida de lo posible, que si vas a observar esto te asegures de que tu perrito esté en casa y no en la terraza o el jardín por si por curiosidad mirara algo y pudiera recibir algún tipo de daño", indica.

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