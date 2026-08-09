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Crisis en Ceuta

Monrosi, sobre la presencia de la ultraderecha en Ceuta: "Ver a nazis huyendo siempre reconforta a los demócratas"

"Decías que se dieron prisa en ir, pero más prisa se dieron en salir por patas", sentenciaba este sábado el periodista de 'eldiario.es', en laSexta Xplica, sobre la presencia de la extrema derecha en la ciudad autónoma 48 horas después de la entrada masiva.

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La crisis migratoria en Ceuta ha llevado a que grupos de extrema derecha se presentaran en la ciudad autónoma 48 horas después de la entrada masiva, lo que llevo a conflictos y enfrentamientos entre los ultras y los vecinos, que llegaron a decir que "Ceuta no es Torre Pacheco" en un rechazo absoluto a su odio racista.

"Decías que se dieron prisa en ir, pero más prisa se dieron en salir por patas", sentenciaba este sábado José Enrique Monrosi, periodista de 'eldiario.es', en laSexta Xplica.

Para el colaborados, "una tragedia como esta no da lugar a frivolizar pero ver a nazis huyendo siempre debe reconfortar a los demócratas". Monrosi aseguró que "ver a los encargadillos salir por patas abucheados por la población ceutí que gritaba orgullosa que era española reconforta desde un punto de vista democrático".

El periodista señaló que los vecinos de Ceuta están sabiendo estar a la altura de las circunstancias y que barrios "estigmatizados" como El Príncipe están siendo uno de los principales focos de solidaridad para proteger a los chavales, ya que allí no están sabiendo llegar las administraciones públicas.

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