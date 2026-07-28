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El monólogo de Dani Rovira sobre sus problemas para ligar: "Yo he podido estar con cada pibonazo... y no he estado"

"Cuando a un chico le gusta una chica se nota, pero ellas juegan al juego de la ambigüedad con la caída de ojos o el tocamiento de pelo", reflexiona Dani Rovira en su monólogo sobre sus problemas para ligar.

El monólogo de Dani Rovira sobre sus problemas para ligar: "Yo he podido estar con cada pibonazo... y no he estado"

"¿Alguna vez os habéis parado a pensar que si Hitler y Cantinflas se hubieran dado un beso en la boca nunca hubieran tenido contacto sus bigotes?", pregunta Dani Rovira en el plató de El Club de la Comedia donde destaca en su monólogo que es "capaz de lo mejor y de lo peor": "A veces soy capaz de hacer reflexiones como esta y otras no, como, ¿cuál es la edad límite para hacerse pipí en la cama? Mi madre me ponía la manta eléctrica y me decía, 'si tienes cojones, mea ahora'".

"No es que yo sea torpe sino que afianzo poco a poco y la vida va muy rápido y no me da tiempo a adaptarme a todo", reconoce Dani Rovira, que destaca que ahora que ha pillado "el punto a la Game Boy sacan el Ipad": "Yo tengo un montón de traumas infantiles, mi hermana mayor es promiscua y yo siendo pequeñito me dio por espiarla en su cuarto cuando estaba con su novio de los martes...". "Digo, 'hostia colega, y pensar que mis padres me quieren llevar al psicólogo porque me chupo el dedo'", reflexiona Rovira, que destaca que si se llega "a chivar la meten en Alcalá Meco". Y luego están "etapas complicadas como la adolescencia": "Un adolescente hay que asegurarlo contra incendios porque está hecho de paja y eso en verano arde".

Por último, confiesa que lo que más le cuesta en la vida "es el tema de ligar": "Yo he podido estar con cada pibonazo... y no he estado". "Yo soy gilipollas, pero las chicas no son claras", destaca Rovira, que afirma que "cuando a un chico le gusta una chica se nota, pero ellas juegan al juego de la ambigüedad con la caída de ojos o el tocamiento de pelo".

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