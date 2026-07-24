Cuando Pablo Chiapella explicó cómo afrontar una ruptura sin dramas en su monólogo: "Con alcohol"

Pablo Chiapella convirtió las rupturas amorosas en el centro de un monólogo en el que habló de cómo afrontar una separación y de las excusas que aparecen cuando una relación llega a su fin.

Pablo Chiapella se subía al escenario de 'El Club de la Comedia' para hablar de uno de los momentos más difíciles de una relación: las rupturas. El humorista aseguraba que lo importante es afrontar el desamor con dignidad.

"No soporto a la gente que cuando le dejan no sabe hablar de otra cosa, lo publica en su blog, llama a la radio pidiendo canciones de pena...", bromeaba. "Yo no soy así, no tengo blog", remataba entre risas en cómico.

Chiapella también repasaba algunas de las situaciones que pueden llevar al final de una pareja, incluyendo esas explicaciones que nadie quiere escuchar cuando llega la separación: "Me ha dejado claro que en la pareja son solo dos: ella y su amante". Y como no podía ser de otra forma, el cómico también tenía una particular receta para superar el dolor. "El desamor es una herida que, como toda herida, lo primero que hay que hacer es limpiarla con alcohol", afirmaba.

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