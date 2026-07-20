Cuando Miki Nadal explicó cuál es "la cosa más triste del mundo" en 'El Club de la Comedia'

En su paso por 'El Club de la Comedia', Miki Nadal hizo un divertido repaso a esos pequeños momentos cotidianos que son capaces de hundirle el ánimo a cualquier persona.

En 2011, Miki Nadal se subía al escenario de 'El Club de la Comedia' para hablar de un tema en el que aseguraba ser todo un experto: "las cosas más tristes del mundo". "Y cuando hablo de cosas tristes, sé de lo que hablo", bromeaba el humorista, antes de desvelar cuál era la situación más deprimente de todas. "Es darte un masaje a ti mismo. Es tristísimo", afirmaba.

A partir de ahí, el cómico repasaba otros momentos cotidianos que llegan "de sopetón". Uno de ellos: "Levantarse por la mañana y cruzarse con el espejo del baño". Otra de las escenas que incluía en su particular lista era la de olvidarse el móvil en casa. "Piensas que cuando vuelvas vas a tener el buzón lleno de llamadas y mensajes", explicaba. Sin embargo, la realidad suele ser mucho menos emocionante: "Solo tienes un mensaje, una oferta de tu compañía telefónica".

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