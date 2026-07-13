El monólogo de Dani Mateo sobre la educación de los niños: "Hay técnicas de mi padre que habría que recuperar"

"Antes nos educaban con unas técnicas que ya se han perdido, el clásico paseíllo, que te decía 'vente conmigo al baño que te voy a decir una cosa', y tú ya ibas con cara de anarquista al que van a fusilar", reflexiona Dani Mateo en su monólogo.

En su monólogo en El Club de la Comedia, Dani Mateo reflexionaba sobre "educación": "La educación que le estamos dando a nuestros chavales no es buena. Dicen 'a tope de power', pues si ese es tu tope, muchacha, lo que te espera". "¿Qué ha pasado?", se pregunta el cómico en el vídeo, donde asegura que "los chavales de antes" estaban "mejor educados": "Antes nos educaban con unas técnicas que ya se han perdido, el clásico paseíllo, que te decía 'vente conmigo al baño que te voy a decir una cosa', y tú ya ibas con cara de anarquista al que van a fusilar".

"También es verdad que yo he recibido una educación muy férrea", recuerda el presentador, que destaca que su padre, "prácticamente, era un espartano": "Me educó con taparrabos en la playa para que me hiciera el hombre, me llevaba a las cinco de la mañana, y ya me iba a dormir con miedo sabiendo que me quedaban pocas horas". "Me levantaba al grito de 'Levanta, esto es Santa Pola' y yo gracias a todo eso aprendí", afirma Dani Mateo, que destaca que "hay técnicas" de su padre que habría que recuperar, como la hostia bien dada": "Esa hostia que te daba tu padre era una, pero te duraba todo el día".

"Tenía modalidades como la hostia Federer, que era la elegante y que acaba en un golpe sordo", afirma Dani Mateo en su monólogo, donde destaca que "era precioso": "Yo la llamaba la caricia que duele".

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