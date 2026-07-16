Joan Tardà celebra que Europa avale la ley de amnistía, pero advierte: "Estoy convencido de que la cruzada seguirá"

El que fuera portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Joan Tardà, reacciona a la decisión del TJUE, que avala la ley de amnistía. En el vídeo podemos ver completa su intervención.

A Joan Tardà, portavoz de ERC en el Congreso desde 2004 a 2019, le parece una gran noticia que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) haya avalado la ley de amnistía y considerado que ni la malversación ni el terrorismo vulneran el ordenamiento europeo.

"Vivimos un calvario. Hoy es un día importante, pero el calvario existe", confiesa Tardà en directo, en Al Rojo Vivo.

"La Sala Segunda del Tribunal Supremo entonó en su momento una cruzada. Así, venía a decir al poder político español que aquello que ellos no supieron hacer, escarmentar a Cataluña para que quedara fijado un escarmiento que sirviera para dos o tres generaciones, lo resolverían ellos. Es decir, que aquello que los políticos no supieron resolver, ellos lo harían", argumenta Tardà.

Y es verdad, señala el de ERC, que "han creado un relato a partir de un escenario de poder, en ese caso, el juez instructor y el juez que presidía el juicio, que tiene mucho que ver con el honor, como si se estuviera dirimiendo el honor de la españolidad".

Es por ello que el político no las tiene todas consigo: "Estoy convencido de que, a pesar de la buena noticia de hoy, pondrán todas las dificultades, incluso obviando que al PP quizás no le interesaría, y estoy convencido de que esta cruzada seguirá".

A no ser, eso sí, y por el contrario, matiza el político, "que el Tribunal Constitucional emitiera una sentencia muy clara y muy rotunda", pero "si hay una pequeña grieta, estoy convencido de que los jueces del Supremo la utilizarán para que no se aplique la amnistía".

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