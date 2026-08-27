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El club de la comedia

David Guapo convierte una canción de amor en un himno para "todas las chicas de discoteca" en su monólogo

Si hay algo que no puede faltar en un monólogo de David Guapo es un cierre con guitarra. En esta ocasión, el cómico se marca una peculiar canción de amor inspirada en "una chica que conoció en una discoteca".

En este monologo recuperado de El Club de la Comedia, con motivo del 20 aniversario de la cadena, David Guapo, con su guitarra como acompañante, cuenta que compuso la canción después de conocer a una chica en una discoteca, pero pronto se dio cuenta de que limitar la canción a una sola persona podía ser un error de marketing. "Podía estar cerrándose mercado", bromea el cómico, así que decidió ampliar el público y dedicársela a "todas las chicas que alguna vez han estado en un rango cerca de una discoteca".

El resultado es 'La chica de la discoteca', una canción de amor que empieza con una musa concreta y termina convirtiéndose en un homenaje universal a las chicas de la noche.

*Con motivo del 20 aniversario de laSexta, recordamos algunos de los programas que han marcado la historia de la cadena y han acompañado a varias generaciones de espectadores.

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