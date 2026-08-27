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Cuando 'la Jessy' tuvo que hacer su primer encargo de alta costura en 'La Nueva Parisien' de Madrid

María Paz, propietaria de 'La Nueva Parisien', recibe a 'la Jessy', la nueva personal assistant de May Caso, que llega al establecimiento para recoger unos accesorios de alta costura sin tener demasiado claro qué necesita.

Cuando 'la Jessy' tuvo que hacer su primer encargo de alta costura en 'La Nueva Parisien' de Madrid

May Caso ha enviado a 'la Jessy' a buscar unos complementos para una madrina de boda, pero la misión se complica cuando María Paz empieza a hacerle preguntas básicas sobre el evento. ¿La boda es de día o de noche? Jessy no sabe muy bien qué responder y termina recurriendo a su amiga Ruth para intentar resolver el encargo.

La propietaria enseguida se da cuenta de que Jessy es una auténtica novata en el mundo de la alta costura: "Hay gente que no sabe lo que pide ni tampoco lo valora, ni lo que vale ni el trabajo que hay detrás", reflexiona. En el vídeo sobre estas líneas puedes recordar el 'tierra, trágame' de Jessy en la tienda madrileña.

*Con motivo del 20 aniversario de laSexta, recordamos algunos de los programas que han marcado la historia de la cadena y han acompañado a varias generaciones de espectadores.

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