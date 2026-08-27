Mariana Nannis confiesa haber engordado 10 kilos: "Cuando no te entra el tanga te quieres morir"

Mariana Nannis y su amigo Mauricio charlan en este vídeo de Mujeres ricas sobre cómo han engordado. "Menos Mar, somos todas unas vacas", afirma la argentina, que destaca que ha engordado 10 kilos. Por su parte, su amigo confiesa que lo es "una gordura experimental": "No es que yo sea gordo, estoy probando a ser gordo".

"Yo tendría que adelgazar", asegura Nannis, que recuerda en el vídeo: "Antes estuve flaca palo y había perdido las tetas y el culo y tenía que hacer algo". Sin embargo, tras engordar 10 kilos, se sincera: "Cuando te pruebas el tanga y no te entra, te quieres matar. Cuando se te mete en el orto te quieres morir". Por último, la modelo pregunta a su amigo si alguna vez usó tanga y ante la negativa de Mauricio, le dice tajante: "Yo te veo".

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