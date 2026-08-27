Martínez-Vares, sobre la crisis migratoria: "Ceuta tiene la suerte de tener a Vivas como presidente"

"Lo lamentable es que le tuviera que funcionar esa medida de presión a un hombre que está dando una masterclass de política de altura", asegura el CEO de Rebellious Words sobre Juan Jesús Vivas.

Santiago Martínez-Vares, CEO de Rebellious Words, criticó en Al Rojo Vivo la gestión de la crisis migratoria en Ceuta, señalando que Marruecos sabe cómo presionar a España y cuestionando su fiabilidad como socio, especialmente tras el espionaje con Pegasus a altos cargos del gobierno español. Destacó el liderazgo de Juan José Vivas, presidente de Ceuta, quien ha recibido apoyo por su firmeza en mantener la normalidad en la ciudad. Inés García mencionó que la presión de Vivas fue efectiva, logrando que el ministro Ángel Víctor Torres reconsiderara ciertas decisiones. Martínez-Vares subrayó la importancia de un mando único que escuche a quienes conocen la situación local.

Con respecto a la cuestión de la crisis migratoria en Ceuta, el CEO de Rebellious Words, Santiago Martínez-Vares, ha hecho alusión en Al Rojo Vivo a Marruecos: "Ya sabe lo que hace falta para bloquear a España. Lo tiene clarísimo. Y la respuesta de un Estado soberano de la Unión Europea ante ese ataque de guerra híbrida ha sido que Marruecos es un socio fiable".

"Eso no se puede entender sin el robo al presidente del Gobierno, al ministro de Justicia, a la ministra de Defensa y al ministro del Interior de los datos de su teléfono con Pegasus. Marruecos está demostrando lo que es exactamente lo que es y es todo lo contrario a un socio fiable", añade Martínez-Vares .

En lo que respecta a la vuelta a la normalidad de los ceutíes, Martínez-Vares asegura que Ceuta tiene la suerte de tener a Juan José Vivas de presidente. "Tiene esa suerte y los ceutíes se lo están demostrando día a día con su apoyo. Ayer elevó el tono y dijo que si los polideportivos se iban a usar para acoger a los migrantes, tendrían que sacarlo a él y a todos a quienes lo acompañen en la defensa de esa normalidad que no existe en Ceuta", señala el CEO de Rebellious Words.

Inés García le ha recordado que esa convicción le ha funcionado porque han dado marcha atrás: "Pero eso es lo lamentable, que le tuviera que funcionar esa medida de presión a un hombre que está dando una masterclass de política de altura. Tuvo que poner esa amenaza encima de la mesa para que el ministro Ángel Víctor Torres, reconociera que Ceuta había pedido que eso no se incluyera".

Por último, Martínez-Vares recuerda que un mando único no es un mando único sordo y ciego, "tiene que escuchar a quien conoce el terreno y la situación, quien no se ha movido ni un día de allí".

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