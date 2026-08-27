Padilla, sobre la crisis migratoria en Ceuta: "Podríamos estar ante el primer colapso de la historia que se anuncia sin una sola imagen de colapso"

Javier Padilla defiende la respuesta sanitaria del Gobierno ante la crisis migratoria en Ceuta y rechaza que haya existido un colapso. Sanidad cifra en 375 las asistencias en un día y asegura que no se ha cancelado ninguna atención.

Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad, ha defendido la gestión del Gobierno ante la crisis sanitaria en Ceuta tras la llegada de migrantes, asegurando que el Ministerio de Sanidad ya estaba presente y activó mecanismos de refuerzo desde el inicio. Padilla explicó que la contratación de 90 profesionales fue progresiva y no un envío masivo. Aunque reconoció la presión sobre el sistema, cuestionó las denuncias de colapso. Destacó la coordinación con Cruz Roja y Médicos del Mundo y afirmó que no se cancelaron consultas ni cirugías. Además, anunció el inicio del proceso de vacunación para migrantes la próxima semana.

Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad, ha defendido en Al Rojo Vivo la actuación del Gobierno ante la situación sanitaria derivada de la llegada de migrantes a Ceuta y ha rechazado que el Ministerio haya llegado tarde a la ciudad.

"Nosotros, como Ministerio de Sanidad, no es que hayamos llegado tarde ni pronto. Nosotros ya estábamos allí. Tenemos la competencia de la prestación de la asistencia sanitaria", ha asegurado Padilla.

El secretario de Estado ha explicado que, desde el primer momento, el Ministerio puso en marcha distintos mecanismos de refuerzo. "Se pusieron todos los mecanismos, se independizaron los circuitos, se pusieron refuerzos en ese primer momento en el 061 y posteriormente en los diferentes puntos de asistencia", ha señalado.

Padilla ha defendido así que la respuesta sanitaria no comenzó días después de la llegada de migrantes, sino desde el inicio de la crisis. "Por lo que a nosotros nos compete, por parte del Ministerio de Sanidad, no es que haya que llegar: es que ya estábamos allí. Hemos intensificado nuestra presencia y hemos intensificado la dotación de nuestros servicios", ha insistido.

El refuerzo de 90 profesionales

Preguntado por los 90 profesionales sanitarios anunciados como refuerzo para Ceuta, Padilla ha matizado que no se trató de enviar de golpe a 90 trabajadores desde la Península, sino de poner en marcha una contratación extraordinaria y progresiva a través del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), responsable de la asistencia sanitaria en Ceuta y Melilla.

"A los 90 profesionales no es que se les enviara, es que se han ido contratando desde el primer día", ha explicado. Según ha detallado, el primer día se reforzó el 061 y, durante la primera semana, se fueron incorporando profesionales: "Primero fueron 20, 40, 60, hasta llegar a unos 90 o 100, dependiendo del día".

El proceso, ha explicado, ha sido progresivo y se ha realizado fundamentalmente mediante la captación de profesionales en la propia ciudad. Además, Sanidad decidió ampliar inicialmente los refuerzos hasta el 31 de agosto y posteriormente extender el horizonte de los contratos a tres meses.

Padilla ha reconocido, no obstante, que encontrar profesionales a estas alturas del verano resulta especialmente complicado. "A finales de julio y principios de agosto comenzar a contratar algunas categorías es notablemente complejo", ha señalado, porque muchos sanitarios ya han encontrado trabajo para la temporada estival y los contratos disponibles tienen ahora un horizonte de tres meses.

"La sanidad no son solo médicos"

Sobre las críticas del Colegio de Médicos de Ceuta, que durante las primeras semanas denunció falta de refuerzos y una situación de desbordamiento, Padilla ha insistido en que los 90 profesionales anunciados no son 90 médicos.

"Claro que no hablamos de 90 médicos, porque la sanidad no son solo médicos. La sanidad son profesionales de todo tipo", ha afirmado.

El secretario de Estado ha explicado que, en el caso de los facultativos, se ha ampliado "en uno o dos médicos cada turno" en los servicios de urgencias, además de reforzar otros dispositivos, especialmente los centros de salud de Tarajal y Otero.

Precisamente, Padilla ha relatado que durante su visita a Ceuta pudo comprobar personalmente cómo se estaba reforzando la asistencia. En el centro de salud de Otero, según ha explicado, se habían incorporado nuevas facultativas para formar equipos específicos destinados a atender a la población migrante mediante circuitos diferenciados.

La polémica por el supuesto colapso

La situación de los servicios sanitarios de Ceuta ha sido uno de los principales focos de preocupación desde el comienzo de la crisis. El Colegio de Médicos y profesionales sanitarios han denunciado en las últimas semanas la presión sobre el sistema y han hablado de situaciones de colapso.

Padilla, sin embargo, ha cuestionado que pueda hablarse de un colapso sanitario generalizado y ha contrapuesto esas denuncias con los datos de asistencia que, según asegura, el Ministerio está recopilando y difundiendo.

"Desde el Colegio de Médicos de Ceuta se ha anunciado desde el primer momento una situación de colapso. Nosotros hemos dado datos", ha señalado. Según ha explicado, desde principios de agosto se ofrecen de manera periódica datos sobre ocupación hospitalaria, ingresos y asistencias tanto en atención primaria como en urgencias.

Y ha lanzado una de sus afirmaciones más contundentes: "Creo que podríamos estar ante el primer caso en la historia en el cual se anuncia un colapso sin que haya ninguna imagen de un colapso".

Padilla ha asegurado incluso que algunos periodistas que han visitado las instalaciones sanitarias le han trasladado que la situación que habían observado "no parece que esté muy colapsada". Según su relato, algunos profesionales de los medios pudieron acceder a los centros, aunque sin tomar imágenes, y posteriormente trasladaron al Ministerio que habían encontrado una asistencia "normalizada".

La periodista Inés García le ha interrumpido entonces para preguntarle si con sus palabras estaba negando que exista una situación de tensión en el sistema sanitario y si consideraba que los colegios profesionales de médicos y enfermeras estaban mintiendo cuando hablan de colapso y de cientos de personas a las que tienen que atender en asentamientos como Loma Colmenar o la playa del Trampolín.

Padilla ha rechazado esa interpretación y ha insistido en que existe una situación de presión y que está siendo cuantificada.

El secretario de Estado ha puesto como ejemplo los datos registrados durante la jornada anterior. En un solo día se realizaron 375 asistencias sanitarias, aproximadamente dos tercios de ellas en atención primaria y un tercio en el Hospital Universitario de Ceuta.

Las atenciones de primaria se concentran, según ha explicado, en los dispositivos específicos habilitados en los centros de salud de Tarajal y Otero, además del Servicio de Urgencias de Atención Primaria.

En el hospital, el incremento medio se sitúa en torno a 70 asistencias diarias adicionales, según los cálculos ofrecidos por Padilla. Una parte importante corresponde a pacientes jóvenes que necesitan principalmente cuidados de enfermería, curas y atención por heridas.

El secretario de Estado ha subrayado que esa cifra debe interpretarse junto a los refuerzos que ya se han incorporado y que la situación ha cambiado "de manera muy notable" respecto a los primeros días.

En ese momento inicial, ha explicado, Cruz Roja, voluntarios y otros dispositivos tuvieron un papel especialmente relevante en la atención en la playa del Trampolín. Actualmente, la asistencia está más estructurada y coordinada entre Ingesa, Cruz Roja, Médicos del Mundo y los responsables de los diferentes asentamientos y dispositivos.

Padilla ha destacado además que el martes acudió personalmente al pase de guardia de Urgencias para conocer de primera mano la situación y recoger las demandas de los profesionales. "No es solamente un análisis frío de los datos, es también la bajada en concreto a la realidad", ha defendido.

El secretario de Estado ha querido reconocer también la presión que soportan los sanitarios ceutíes, no solo por ser profesionales de primera respuesta, sino porque muchos de ellos viven en la propia ciudad y están experimentando directamente la situación.

"Los datos no reflejan la percepción que se tiene", ha admitido. Al mismo tiempo, ha querido trasladar un mensaje a la población de Ceuta: "Pueden acudir sin ningún tipo de problema a los servicios sanitarios"

Según ha asegurado, desde el comienzo de la crisis no se ha cancelado ninguna consulta, prueba o cirugía en Ceuta, algo que atribuye a la capacidad de respuesta del sistema sanitario de la ciudad.

Vacunación: el proceso comenzará la próxima semana

Respecto al dispositivo de vacunación para la población migrante, Padilla ha avanzado que está previsto que comience la próxima semana y ha asegurado que no existen problemas logísticos para ponerlo en marcha.

Personal del área de vacunas del Ministerio de Sanidad se desplazó a Ceuta para coordinar el operativo con Salud Pública de la ciudad, Ingesa y las organizaciones que trabajan directamente en los distintos dispositivos.

Padilla ha explicado que la vacunación requiere un trabajo previo que va más allá de la administración de las dosis. "Esto no es simplemente el Ministerio o los servicios sanitarios o los servicios de salud pública de Ceuta yendo a los asentamientos a vacunar", ha señalado.

Antes es necesario explicar a la población migrante que se va a realizar la vacunación, facilitar su aceptación y explicar los beneficios y la necesidad de las vacunas. "Hay un proceso previo que podríamos decir que entra más casi en el ámbito de la mediación intercultural", ha indicado.

El secretario de Estado ha destacado además que hasta ahora no se ha detectado ningún caso de enfermedad inmunoprevenible entre estas personas. Por tanto, ha explicado, la vacunación no responde a la existencia de un brote, sino a la necesidad de prevenirlo en una población joven cuyos niveles de vacunación pueden no ser óptimos.

Los menores y las condiciones de los asentamientos

Sobre la atención a los menores, Padilla ha señalado que no se está realizando una revisión pediátrica general equivalente al seguimiento ordinario del "niño sano", pero ha explicado que los menores han sido los primeros en ser trasladados a centros estructurados donde pueden recibir un seguimiento sanitario más claro.

En este ámbito, ha destacado especialmente el trabajo de Médicos del Mundo en El Tarajal, con apoyo de Ingesa.

Preguntado por si Sanidad desaconseja alguno de los emplazamientos previstos para los migrantes por las dificultades que puedan generar para garantizar el seguimiento sanitario, Padilla ha trasladado esa responsabilidad al área de Migraciones.

No obstante, ha dejado claro cuáles son las condiciones que, a su juicio, deben cumplir los lugares de acogida: "Salubridad, higiene y saneamiento son los elementos fundamentales para garantizar un buen nivel de salud pública".

Según ha explicado, Sanidad ya ha trasladado estas prioridades al área de Migraciones y confía en que los espacios finalmente elegidos cumplan esos requisitos. "Cualquier lugar que sea acordado por todas las partes y que reúna esos criterios, para nosotros será perfecto", ha concluido.

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