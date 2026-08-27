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Valdivia: "Es una situación muy explosiva y las administraciones deben trabajar juntas y dar soluciones a corto plazo"

El subdirector de 'El Huffpost' cree que la solución pasa por "dejar los discursos más políticos y de odio y dar soluciones efectivas a corto plazo".

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Los ánimos están más que caldeados en Ceuta y la solución no va a ser inmediata. Hay cabreo con los políticos y este jueves han continuado las comparecencias de los ministros.

Con respecto a esta situación, el subdirector de 'El Huffpost', Antonio Ruiz Valdivia opina en Al Rojo Vivo que es muy compleja: "Es una situación muy explosiva y yo creo que deberíamos, y creo que es un clamor popular que las administraciones deberían trabajar de manera conjunta".

Ruiz Valdivia considera fundamental "dejar los discursos más políticos y de odio y dar soluciones efectivas a corto plazo" a la población ceutí.

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