Valdivia: "Es una situación muy explosiva y las administraciones deben trabajar juntas y dar soluciones a corto plazo"

El subdirector de 'El Huffpost' cree que la solución pasa por "dejar los discursos más políticos y de odio y dar soluciones efectivas a corto plazo".

La situación en Ceuta es tensa y no se espera una solución inmediata. Existe un descontento generalizado con los políticos, y las comparecencias de los ministros continúan. Antonio Ruiz Valdivia, subdirector de 'El Huffpost', expresó en Al Rojo Vivo que la situación es muy compleja y explosiva, sugiriendo que las administraciones deberían trabajar de manera conjunta. Ruiz Valdivia enfatiza la importancia de abandonar los discursos políticos y de odio, proponiendo soluciones efectivas a corto plazo para la población ceutí. La colaboración entre administraciones es vista como esencial para abordar la situación.

Los ánimos están más que caldeados en Ceuta y la solución no va a ser inmediata. Hay cabreo con los políticos y este jueves han continuado las comparecencias de los ministros.

Con respecto a esta situación, el subdirector de 'El Huffpost', Antonio Ruiz Valdivia opina en Al Rojo Vivo que es muy compleja: "Es una situación muy explosiva y yo creo que deberíamos, y creo que es un clamor popular que las administraciones deberían trabajar de manera conjunta".

Ruiz Valdivia considera fundamental "dejar los discursos más políticos y de odio y dar soluciones efectivas a corto plazo" a la población ceutí.

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