Miguel Ángel Muñoz, sobre su aventura en la selva brasileña: "Me ayudará a transitar el momento vital que estoy atravesando"

En esta tercera entrega de 'Cazadores de Imágenes', Gotzon Mantuliz y Miguel Ángel Muñoz recorren la remota región del oeste de Brasil en busca de los grandes depredadores del Amazonas: desde jaguares hasta anacondas gigantes.

En el corazón de la naturaleza salvaje de Brasil, ríos interminables y lagunas cristalinas atraviesan paisajes remotos cubiertos por una exuberante vegetación que alberga un sinfín de especies. En este escenario se desarrolla la nueva aventura de 'Cazadores de Imágenes', protagonizada por Gotzon Mantuliz acompañado, esta vez, del actor Miguel Ángel Muñoz.

Nuevos retos: el jaguar y la anaconda gigante

El primer objetivo de la expedición es el jaguar, el mayor depredador de la región, famoso por cazar yacarés. Gotzon explica que se encuentran en una "época ideal" para observarlo, ya que los cauces de los ríos están bajos y los felinos se acercan a cazar.

El jaguar puede medir más de dos metros, pesar hasta 120 kilos y posee un pelaje amarillo con rosetas oscuras que le permite camuflarse entre la vegetación. Excelente nadador, su mordida es la más potente de todos los felinos, capaz de partir el cráneo de un caimán adulto.

El segundo reto de los aventureros es capturar la imagen de una anaconda gigante, otro ícono del Amazonas que puede alcanzar hasta ocho metros de longitud. "Es algo que no he hecho nunca", confiesa Gotzon antes de lanzarse al reto.

Inicios de Gotzon Mantuliz y Miguel Ángel Muñoz

Previo a la expedición, ambos comparten una conversación íntima sobre sus caminos hacia la realización de sus sueños. Gotzon recuerda su primer gran viaje como mochilero a la India para fotografiar tigres: "No lo conseguí, pero logré capturar leopardos", relata mientras se muestran imágenes de aquella época.

Por su parte, Miguel Ángel Muñoz recuerda sus inicios a los diez años, cuando la interpretación era un juego espontáneo. "Te agradezco un montón la experiencia, que va a ser alucinante, no solo a nivel de naturaleza, sino también porque el momento vital que estoy atravesando este entorno me ayuda a transitarlo, como me hubiera gustado hacerlo hace unos cuantos meses", confiesa el actor.

