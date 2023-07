El actor Miguel Ángel Muñoz ha anunciado la muerte de su 'Tata', Luisa Cantero. La mujer, de 98 años, hermana de la abuela de Muñoz, crió al actor y ha estado a su lado toda su vida. "Querida Tata, no puedo escribir aquí nada más que no te haya expresado a lo largo de los 40 privilegiados años que he podido vivir a tu lado", ha manifestado el artista en su cuenta de Instagram.

"No sé si algún día llegaré a entender el vínculo tan especial que hemos tenido convirtiéndose en la historia de AMOR más especial que habré vivido nunca", ha escrito, expresando además su gratitud. "Te doy las gracias por cuidarme tanto y tan bien. Por trasmitirme unos valores tan importantes y sobre todo por enseñarme a amar de de una manera tan profunda como lo hemos hecho ambos durante todos estos años". "Despedirme de ti no ha sido fácil, llevo preparándome más de 10 años y hasta que no pasamos esos más de 100 días juntos durante la pandemia no sentí de verdad que estaba preparado para dejarte marchar", ha recalcado. Fue durante el confinamiento cuando el público conoció la historia de Miguel Ángel Muñoz y su Tata. Luisa Cantero y él mantuvieron un especial vínculo desde la infancia del actor. Durante los duros meses de encierro ambos convivieron en el mismo piso. En ese periodo de tiempo Miguel Ángel Muñoz decidió rodar una película sobre "su persona favorita en el mundo", que se tituló '100 días con la Tata'. Un emotivo documental que muestra el día a día del artista y la anciana durante aquellos fatídicos meses. "Como hemos hecho tantas veces en estos últimos días, brindo por mi maestra, mi musa, mi actriz, mi gitana y mi gran amor: Doña Luisa Cantero Sánchez, 'Mi Tata'. Descansa en paz, siempre juntos. Te quiere 'Miguelito'", ha expresado Muñoz.