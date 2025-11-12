Conoce a Gotzon Mantuliz, el fotógrafo, creador de contenido y aventurero al mando de 'Cazadores de imágenes'

Apasionado del deporte y la naturaleza, el vizcaíno aterriza en laSexta para recorrer el mundo en 'Cazadores de imágenes' con una misión: viajar a los territorios más salvajes para fotografiar lo nunca visto.

"Creador de contenido y apasionado de la naturaleza". Así se define Gotzon Mantuliz, quien da el salto a la televisión como presentador de 'Cazadores de imágenes', el nuevo programa de laSexta. Con más de 700.000 seguidores en Instagram, Mantuliz se ha consolidado como una de las figuras más destacadas en el ámbito de la comunicación y los contenidos de aventura.

El vasco, conocido por su cercanía y su mirada curiosa hacia el mundo natural, recuerda cómo nació su vocación: "De niño soñaba con documentar y fotografiar animales. No me imaginaba delante de la cámara, como he terminado, pero el marco amarillo de National Geographic era para mí una ventana al mundo. A través de él podía viajar y conocer muchas cosas. Me haría mucha ilusión que el programa lo vieran muchos niños", ha confesado ante las cámaras de laSexta.

A lo largo de los últimos años, Mantuliz ha recorrido el planeta con su cámara como compañera inseparable, capturando la belleza del paisaje y transmitiendo a sus seguidores su amor por la naturaleza. Costa Rica, Nepal, Maldivas, India, los Pirineos, Kenia, Tanzania, Irlanda, Islandia o la isla de El Hierro son solo algunos de los escenarios en los que ha trabajado.

Su espíritu aventurero lo ha llevado desde las frías aguas de Noruega, en busca de orcas, hasta la cordillera del Himalaya, donde intentó retratar al esquivo leopardo de las nieves. Y su cercanía con los seguidores ha hecho que hasta su perrita Noaforme parte de su gran familia virtual.

Con 'Cazadores de imágenes', Gotzon Mantuliz promete acercar al público la magia de la exploración y la importancia de conectar con el entorno natural que nos rodea.

Su lado más competitivo y deportista

Ganador de la quinta edición de 'El Desafío' en Antena 3 y de 'El Conquistador del fin del mundo' en EITB, Mantuliz ha demostrado una mezcla única de fortaleza física, disciplina y carisma. Los retos han llevado al límite al joven vizcaíno donde siempre ha mostrado sus habilidades de supervivencia.

Así fue el desmayo de Gotzon Mantúliz en 'El conquistador del fin del mundo' que asustó a todo el equipo: "¡Aguanta, no me jodas!"

Además, ha sido presentador y comentarista del programa Safari Wazungu en EITB y en laSexta ya es una cara conocida, puesto que ha trabajado colaborador en programas como 'Zapeando', donde en 2023 nos contaba su experiencia con los gorilas más grandes del mundo: "Te sientes muy vulnerable".

¿De qué trata 'Cazadores de imágenes'?

El nuevo formato de laSexta constará con 6 episodios donde cada aventura pondrá a prueba la resistencia física, la capacidad de trabajar en equipo y el compromiso con la naturaleza de Gotzon en un viaje que combina emoción, riesgo y una profunda admiración por la vida salvaje y cuya recompensa será publicar la imagen captada en la revista National Geographic.

Pero no estará solo, en los seis episodios estará acompañado de Arturo Valls, Mamen Mendizábal, Silvia Abril, Miguel Ángel Muñoz, Mario Vaquerizo y Patricia Conde.

"Tenía miedo por los invitados porque sabía que iban a ser viajes exigentes donde necesitas mucha paciencia y estas en lugares remotos bastante incómodos con muchas horas de coche, de barco, mala mar, mareos, frío, calor...", ha desvelado Mantuliz a laSexta. Además, nos ha revelado que uno de los animales que más le ha costado fotografiar ha sido el lince ibérico, en un increíble viaje por la Sierra de Andújar.

En el estreno de 'Cazadores de imágenes', Silvia Abril será la primera compañera de Gotzon en un viaje por la Baja California Sur mientras siguen la migración de la manta mobula. Juntos se adentran en este primer programa en las aguas del mar de Cortés, conocido por Jacques Cousteau como "el acuario del mundo".

Las fotografías de Gotzon Mantuliz se publicarán en National Geographic

A lo largo del trayecto, Mantuliz y su invitado/a deberán enfrentarse a distintos desafíos y condiciones extremas mientras se adentran en territorios salvajes hasta alcanzar su objetivo final: capturar la fotografía perfecta. Su misión es lograr acercarse lo máximo posible al animal elegido sin perturbar su entorno natural.

El broche de oro de cada episodio será la publicación de la imagen en la revista National Geographic, un reconocimiento al esfuerzo y la destreza de los protagonistas.

