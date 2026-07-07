En Cara al Show
Roberto Leal reconoce que sus amigos creen que es más "barroco" (o pedante) desde que trabaja en Pasapalabra: "Me despido con un ósculo"
No sabemos si acabará teniendo un sillón en la RAE, pero siempre lo tendrá en Cara al Show. Al menos, durante esta noche. Roberto Leal, veterano presentador y escritor novel nos cuenta todo lo que ha aprendido gracias a Pasapalabra... y cómo ha cambiado su vida.
Además de escribir una novela (y convertirse por ello en todo un intelectual), gracias a su labor como presentador de Pasapalabra Roberto Leal ha aprendido muchas palabras. Por eso, desde que trabaja en el programa de Atresmedia, sus amigos lo notan "más barroco". En otras palabras, más pedante. Utiliza vocablos poco habituales para referirse a acciones cotidianas, incluso por WhatsApp.
Ahora ya no se despide por escrito con el típico "venga, un beso". Él prefiere decir, "venga, un ósculo". Los abrazos tampoco son lo mismo debido a la influencia del concurso. Ahora son 'amplexos'. "La verdad es que estoy pedante", dice, como dándose cuenta por primera vez de ello.
"Un fin de semana en una casa rural conmigo se te hace largo", bromea. Pero sigue: "¿Sabéis cómo se llama esa rodaja de limón que se pone en los vasos de bebidas espirituosas? Luquete. ¿Y esta parte del codo? Sangradura. Si alguien va a hablar, que lo haga bien, por favor".
Marc Giró está maravillado con la evolución de su compañero, porque, mientras que el presentador de Pasapalabra va a mejor, Marc se está "desprogramando" en Cara al Show. "Estoy peor de lo que he entrado. Es una involución", asegura.
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