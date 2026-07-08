Marc Giró muestra una foto que pone en apuros a Quim Gutiérrez: "La humillación empieza el día de la peluquería"

Quim Gutiérrez desvela en Cara al Show el llamativo cambio de imagen al que se somete para interpretar a Félix en 'Haciendo amigos', su última película: "Esa cosa de salvaguardar tu dignidad por un lado y meterte en el fregado".

Para dar vida a Félix en 'Haciendo amigos', Quim Gutiérrez se somete a un llamativo cambio de imagen. El actor explica a Giró que el director de la película, David Marqués, es un tipo "muy inteligente" y "con mucho criterio", pero reconoce que la propuesta que le hace para construir el personaje le sorprende. "Me dijo que me hiciera algo en el pelo que no me hubiera hecho nunca", recuerda Quim, que confiesa que jamás se había hecho mechas.

"Hay esa cosa de actor de salvaguardar tu dignidad por un lado, pero otra de meterte en el fregado", asegura. Por eso, cuando decide dar el paso, lo hace sin medias tintas: "Si vamos a liarla, liémosla de verdad. ¡Métele las mechas más feas que encuentres!", exclama entre risas.

Eso sí, reconoce que el momento de entrar en la peluquería no resulta nada sencillo. "La humillación empieza el día de la peluquería", bromea el actor sobre un 'look' que lleva durante dos meses y medio para el rodaje.

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