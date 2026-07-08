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Quim Gutiérrez presenta 'Haciendo amigos' en Cara al Show: "Rompí con las ideas preconcebidas que tenía"

El actor visita el programa presentado por Marc Giró para hablar de 'Haciendo amigos', la nueva película dirigida por David Marqués donde interpreta a Felix.

Quim Gutiérrez presenta 'Haciendo amigos' en Cara al Show: "Rompí con las ideas preconcebidas que tenía"

Quim Gutiérrez, segundo invitado en el cierre de temporada de Cara al Show, visita el programa para presentar su última película, 'Haciendo amigos', dirigida por David Marqués y producida por Santiago Segura. La cinta cuenta la historia de una pareja de atracadores que mientras huye de la policía tras asaltar una joyería, acaba en un retiro creativo junto a un grupo de teatro formado por personas con discapacidad.

"Pensaba que tendría que colocarme en otro sitio para trabajar con personas con discapacidad y me bastaron tres minutos con Isra, que es al que le hago el masaje en los pies en el tráiler, para ruborizarme más yo de lo que me decía él a mí, que no al revés", confiesa Quim Gutiérrez sobre sus compañeros de reparto. El actor asegura que esa experiencia le hace cambiar rápidamente su perspectiva y reconoce que "rápidamente rompió con las ideas preconcebidas que tenía".

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