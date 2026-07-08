Quim Gutiérrez presenta 'Haciendo amigos' en Cara al Show: "Rompí con las ideas preconcebidas que tenía"

El actor visita el programa presentado por Marc Giró para hablar de 'Haciendo amigos', la nueva película dirigida por David Marqués donde interpreta a Felix.

Quim Gutiérrez, segundo invitado en el cierre de temporada de Cara al Show, visita el programa para presentar su última película, 'Haciendo amigos', dirigida por David Marqués y producida por Santiago Segura. La cinta cuenta la historia de una pareja de atracadores que mientras huye de la policía tras asaltar una joyería, acaba en un retiro creativo junto a un grupo de teatro formado por personas con discapacidad.

"Pensaba que tendría que colocarme en otro sitio para trabajar con personas con discapacidad y me bastaron tres minutos con Isra, que es al que le hago el masaje en los pies en el tráiler, para ruborizarme más yo de lo que me decía él a mí, que no al revés", confiesa Quim Gutiérrez sobre sus compañeros de reparto. El actor asegura que esa experiencia le hace cambiar rápidamente su perspectiva y reconoce que "rápidamente rompió con las ideas preconcebidas que tenía".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mej or contenido