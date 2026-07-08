Quim Gutiérrez, tras su primer Festival de Cannes con Almodóvar: "Es como Lloret de Mar, pero con mucho dinero"

El actor visita 'Cara al Show' y recuerda su primera experiencia en el Festival de Cannes con 'Amarga Navidad', la última película de Pedro Almodóvar, desvelando cómo fue su primer encuentro con el director manchego.

Quim Gutiérrez confiesa que vivir el Festival de Cannes por primera vez ha sido una experiencia inolvidable, aunque muy distinta a la imagen que tenía desde casa. "Me siento muy honrado, ha sido un orgullo enorme, pero hay algo de cartón piedra. Se mezcla mucho lujo, muchísimo dinero, mucho horterismo y gente muy tirada en un paseo muy pequeño. Cuando yo veía el festival por la tele me daba la sensación de que era larguísimo y la Croisette es más pequeña de lo que parece", asegura el actor catalán. "Cannes es como Lloret de Mar, pero con mucho dinero", resume.

El actor también habla de su trabajo con Pedro Almodóvar en 'Amarga Navidad' y asegura que la relación entre ambos es muy buena. "Nos llevamos muy bien", afirma, antes de recordar cómo fue la primera conversación que mantuvieron sobre el proyecto. "Pasé por varias fases. Me empezó a contar dudas, traumas y heridas que tenían que ver con el personaje. Teniendo en cuenta que la película va sobre un escritor y su pareja, y yo hago de la pareja del escritor, tenía la sensación de que me estaba contando cosas que tenían que ver con algo de su propia historia", explica.

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