Roberto Leal, sobre el cambio de la prueba final de Pasapalabra: "Está mejorada, es diferente, más difícil, más jugable y más emocionante"

Marc Giró recibe en Cara al Show a Roberto Leal, presentador de Pasapalabra, quien se pronuncia públicamente sobre el cambio en la prueba final del concurso.

"Es uno de los presentadores más queridos de la televisión, mucho más que yo y con toda la razón", reconoce Marc Giró para presentar a Roberto Leal en Cara al Show. El presentador de Pasapalabra acude al programa de laSexta para presentar su debut como novelista. "Es el hombre perfecto", dice Giró, entre entusiasmado y engatusado.

Roberto entra en escena al ritmo de la banda y alabando la composición del plató, y de eso él sabe un rato. Los allí presentes le reciben con entusiasmo. "En el público de hoy hay mucho mariquita y eso se nota muchísimo. Cuando hay mucho mariquita las cosas funcionan siempre bien, hay alegría", bromea Marc.

Roberto acaba de cumplir 47 años -y de ser portada de 'Men's Health', que hay que decirlo todo-. Pero a pesar de su evidente buen estado físico, no ha soplado las 47 velas, algo que Marc considera una "vergüenza". Por eso, las Glorias Cabareteras no tardan en aparecer, como por arte de magia, con una tarta con 47 velas. Roberto sopla y necesita varios intentos para apagarlas todas: "Pensaba que las llamas me iban a agarrar el flequillo".

A Roberto le encanta cumplir años pero cree que es interesante ser minimalista. "Parece que hay más bizcocho".

El polifacético periodista lleva seis años presentando Pasapalabra y ahora afronta una nueva etapa en el concurso, con el cambio de la prueba final. "Ahora es AlaZ, que está funcionando muy bien", comenta. "Está mejorada, es diferente, más difícil, más jugable por los espectadores y más emocionante", asegura.

"¿Es verdad que cuando sales de grabar Pasapalabra hablas todavía más rápido de lo habitual?", quiere saber Marc Giró. Roberto asiente: "Llego a mi casa como un loco, por la inercia". Su mujer le ha llegado a pedir que se relaje. "Entre que hablo rápido, que no me entiende y que yo me salto las eses del final, ella va interpretando cosas".

Sin saberlo, Roberto llevaba toda la vida entrenándose para su trabajo en el Pasapalabra. Su padre era albañil y él trabajó con él, que era muy cuadriculado con los tiempos. Después trabajó en un supermercado como cajero, de los primeros cajeros hombres que había. Tenía 20 años. Lo metieron en la caja rápida porque pasaba los productos rapidísimo y le salía muy rentable al supermercado.

Cuando llegó a Pasapalabra supo que eso era lo suyo, bromea haciendo referencia a esa rapidez.

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