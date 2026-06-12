Maya Pixelskaya, sobre la estatua de cera de Lamine Yamal: "Falta decidir si va con adultos o con Dora y Peppa Pig"

Lamine Yamal ya tiene su propia estatua de cera en el museo Madame Tussauds Berlin. La figura ha sorprendido al futbolista y también ha dado pie a bromas, como la de la colaboradora Maya Pixelskaya.

Lamine Yamal e Inés García se han convertido en una de las parejas más comentadas del momento. Con todos los focos puestos sobre ellos, ambos se encuentran estos días en la concentración de la selección española durante el Mundial, desde donde ya han compartido varios momentos de su estancia en Estados Unidos.

Más allá de los entrenamientos y compromisos deportivos, las redes sociales han dejado algunas imágenes curiosas del joven futbolista. Entre ellas, una sesión de skincare con mascarilla facial y un enorme ramo de rosas que no pasó desapercibido en su habitación.

Y cuando el balón le da una tregua, Lamine también aprovecha para hacer planes mucho más cotidianos. El jugador ha sido visto realizando compras en una de las cadenas de supermercados más populares de Estados Unidos, mostrando una faceta mucho más cercana y alejada de los terrenos de juego.

Mientras tanto, su popularidad sigue creciendo a pasos agigantados. Tanto es así que Lamine Yamal ya cuenta con su propia estatua de cera en el museo Madame Tussauds Berlin. Durante la presentación, el futbolista se mostró sorprendido por el resultado, posó junto a su réplica y no dudó en bromear mientras se hacía fotografías con ella.

Sobre esta nueva figura también quiso pronunciarse la colaboradora Maya Pixelskaya, que ha tirado de humor para comentar la juventud del jugador: "Solo falta decidir si lo colocan en la zona de los adultos o con los de su edad, junto a Peppa Pig o Dora la Exploradora. Hay que elegir bien la sección".

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