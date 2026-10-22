"Me recuerdas a mi marido": el enfado de Marc Giró con Fito Paez tras demostrar que siempre tiene razón

Marc Giró acaba por darle la razón a Fito Paez tras retarle a que ponga a prueba al público de Cara al Show. El músico se pone a los teclados y comprueba, una vez más, que lo de dar palmadas al ritmo es un arte complicado.

Marc Giró se encuentra con un problema en su entrevista a Fito Paez en Cara al Show: el músico argentino tiene razón. Y no solo eso, sino que encima es capaz de demostrarlo en directo. Una combinación que ha terminado sacando de quicio al presentador... tanto que acaba acordándose de su marido, Santi Villas.

Después de asistir a un concierto de Fito Paez en Barcelona, donde el artista tuvo el detalle de dedicarle 'Un vestido y un amor', Giró entrevista en su programa de laSexta a esta leyenda viva del rock argentino. Eso sí, no todo son agradecimientos y admiración mutua. El presentador tiene una cuenta pendiente con el músico: la reprimenda que se llevó el público por no saber dar palmas a ritmo.

"Nos pegas unas broncas porque palmeamos mal... Bueno, es verdad que lo hacemos siempre mal", acaba reconociendo el 'showman'. Porque una cosa es ir a disfrutar de un concierto y otra muy distinta, descubrir que tus habilidades rítmicas están bajo sospecha.

"Las cosas como son: cuando estás con el piano y empiezan a palmear cada uno a su aire es un desastre, te marea, te desconcentra", se queja Paez, que no tarda en buscar aliados entre los integrantes de la banda del programa: "¿Sí o no?". Los músicos asienten. Primer golpe para Giró.

Pero el presentador no está dispuesto a rendirse tan fácilmente. "¿Nunca ha pasado que un público acertara con la palma?", quiere saber, antes de admitir que "es muy difícil". Aun así, confía en que el público de Cara al Show consiga lo que parece imposible: llevarle la contraria a Fito Paez y demostrar que no todo el mundo tiene dos manos para hacer el ridículo al mismo tiempo.

Así que el músico se sienta al piano y pone a prueba su teoría. ¿El resultado? Que, efectivamente, tiene razón. El público no consigue desmontar sus argumentos y el presentador asiste, en directo, a una de esas derrotas que duelen especialmente porque no hay posibilidad de recurrir al VAR.

"Es música compleja", concede Fito. "Nos pasamos de listos, pero es que tú tienes como autoridad. Se ve en el documental... ¡Me recuerdas a mi marido!", acaba estallando.

"Todo el rato ahí... y aparte, tenéis razón", dice con fastidio.

*Vuelve a ver el programa de Cara al Show con Óscar Puente, María Patiño y Fito Paez en atresplayer.

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